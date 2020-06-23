 

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

23.06.2020, 14:30, Разное

Павла Прилучного подозревают во взаимоотношениях с коллегой. Его часто видят в обществе Мирославы Карпович.
Фанаты Павла Прилучного вменяют ему связь с Мирославой Карпович, которая снималась в «Папиных дочках». Причинами подобных гипотез стали вести о том, что они оба заняты в постановке, а также их видят в публичных местах. Вдобавок ходят слухи, что Павел Прилучный и Мирослава Карпович подружились еще до развода актера с супругой, но теперь они оба открыты для новых отношений.

Официальных заявлений относительно известия нигде нет. Вероятно, актриса откажется от вменяемой ей интрижки, хотя знаменитость практически не дает ответы на вопросы, которые относятся к личной жизни. Как известно, она не была в браке, но ее часто подозревали в связях с коллегами по работе. Знаменитость сообщала, что хочет встретить надежного спутника для создания крепкой семьи.



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