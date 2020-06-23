 

Украина потребовала от РФ за базу ЧФ в Крыму 100 млн долларов в год

23.06.2020, 14:30, Новости дня

Власти Украины считают, что РФ по-прежнему должна выплачивать по 100 млн долларов в год за нахождение в Крыму базы Черноморского флота, сообщил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они (соглашения) должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», – передает его слова ТАСС.

Боднар утверждает, что РФ по-прежнему должна платить Украине за базирование в Крыму Черноморского флота.

«Да, около 100 млн долларов в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит», – сообщил он.

По его словам, против РФ поданы также иски украинских государственных и частных компаний. Он выразил мнение, что РФ придется заплатить Украине и по ним.

В 2018 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко пообещал избавиться от базы Черноморского флота РФ в Севастополе, когда Украина «заберет себе Крым». Он предложил вычеркнуть из конституции страны положение, позволяющее ЧФ базироваться на территории полуострова.

При президенте Украины Викторе Януковиче в апреле 2010 года между Москвой и Киевом было заключено соглашение, продлевающее пребывание ЧФ на Украине после 2017 года на 25 лет. В обмен на это Украина получила скидку за российский газ в размере 100 долларов за 1 тыс. кубометров.



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