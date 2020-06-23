Режиссер Энтони Бирн сообщил о появлении нового персонажа в шестом сезоне “Острых козырьков”

23.06.2020, 14:23, Разное

Бирн сообщил о появлении в сюжете некой дамы. По

словам режиссера, в сериале “Острые

козырьки” такой женщины еще не было. Она

доставит много беспокойства главному

герою картины Томми Шелби, вынудит его тревожиться за свои деньги.

Энтони добавил, что пока неясно, станет ли загадочная героиня злодейкой.

Сюжетная линия нового персонажа будет немного напоминать историю основателя Британского

союза фашистов Освальда Мосли. Политик жил идеей, заразной как вирус. “И

это куда опаснее, чем что-либо другое”, – отметил шоураннер проекта “Острые

козырьки”.

Режиссер рассказал, что шестой сезон начнется с момента, на котором

завершилась предыдущая часть. Сцена, где Томми Шелби стоит с пистолетом у

виска, будет открывающей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Peaky Blinders (@peakyblindersofficial) 21 Июн 2020 в 12:50 PDT

Съемки шестой части сериала “Острые козырьки”

были заморожены из-за пандемии коронавируса. Энтони Бирн надеется, что в 2020 году удастся завершить работу. Из-за

вынужденного простоя премьера теленовеллы состоится в 2022-м.