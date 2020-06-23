Мишустин заявил о заметном улучшении ситуации с коронавирусом в России

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23.06.2020, 14:16, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в РФ заметно стабилизируется, объем тестирования на COVID-19 остается высоким, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

«В последние дни ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется, количество заболевших продолжает снижаться. В то же время мы продолжаем поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус», – передает слова премьера ТАСС.

Мишустин отметил, что на сегодня в РФ выполнено более 17 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Между тем, правительство вносит корректировки в действующее регулирование лекарственного обеспечения, в соответствии с которыми пациенты смогут «продолжать лечение в амбулаторных условиях тем же препаратом, который применяли в стационаре».

«Эта мера позволит людям и после выписки следовать той схеме лечения, которая уже доказала свою эффективность», – отметил глава правительства.

«Все мы неоднократно сталкивались с ситуациями, когда в больницах нас лечили одними лекарствами, а при выписке назначали аналоги уже других производителей, которые могли не давать такого положительного эффекта для выздоровления», – сказал Мишустин.

«Чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи, нужны доступные по цене, качественные, а порой и вовсе инновационные лекарства, и, конечно необходимо нормативное регулирование, которое позволяет гибко решать те проблемы, с которыми сталкиваются врачи и их пациенты», – отметил премьер.

«Кроме того, будет усовершенствована процедура формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями», – добавил Мишустин.

«Делаем ее открытой, чтобы вопросы о включении или исключении льготных лекарств в перечне обсуждались более широким кругом специалистов и с учетом последних достижений фармацевтики, а также подходов к борьбе с тяжелыми заболеваниями. (…) Это важная мера, рассчитываем, что она позволит повысить эффективность лечения наших граждан», – заверил премьер.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 7 тыс. 425 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 599 тыс. случаев заболевания.

Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, в данный момент этот показатель составляет 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.



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