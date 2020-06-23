В МИД намекнули на поставщика обнаруженного в Ливии беспилотника

23.06.2020, 14:16, Новости дня

Информация о якобы «российском беспилотнике» в Ливии, о котором говорится в докладе группы экспертов ООН, недостоверна, так как характеристики этого БПЛА свойственны производимым в одной из соседних с Россией стран аппаратам, сообщил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

«Масса ошибок или сознательных фальсификаций допущена также в отношении вооружений. В частности, непонятно, почему обнаруженному в Ливии беспилотнику эксперты приписывают российское происхождение, хотя его конструкционные характеристики свойственны производителю одной из соседних с Россией стран. В то же время техника, давно находящаяся в Ливии, выдается за недавние поставки», – передает его слова РИА «Новости».

Он указал на еще один подлог по поводу якобы участия РФ в ливийском конфликте: за пейзажи Ливии выдаются фотографии из Сирии.

«Отдельного разбирательства требует история с сирийскими боевиками, перевозимыми на запад Ливии для поддержки Правительства национального согласия. Умышленно или нет, но эти факты вывернуты наизнанку: эти наемники, связанные с террористическими организациями, в докладе «превратились» в бойцов Ливийской национальной армии», – отметил Ильичев.

Он заметил, что в целом доклад группы экспертов ООН о «российском военном присутствии» в Ливии основан на сомнительных источниках.

«Прежде всего следует отметить, что мы крайне обеспокоены утечкой в прессу конфиденциального доклада группы экспертов Комитета СБ ООН 1970 по санкциям в отношении Ливии. Причем «слив» такого рода документа, не предназначенного для распространения в публичном пространстве, происходит далеко не впервые. Требуем расследования произошедшего Секретариатом ООН», – сказал Ильичев.

Он отметил, что первичный анализ текста показывает «необъективность и несбалансированность».

«Большей частью доклад построен на основе непроверенных или явно подтасованных данных и направлен на дискредитацию политики РФ на ливийском направлении. Эксперты пользуются источниками сомнительного свойства, имеющими прямой интерес в ливийском конфликте. Значительное число ссылок на те или иные материалы попросту не работает. Достоверность целого ряда выкладок, особенно базирующихся на так называемых «внутренних переговорах», невозможно доказать», – добавил Ильичев.

Он заявил, что цель этого текста – ввести международное сообщество в заблуждение относительно политики РФ по Ливии.

Ранее в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов ООН, в котором утверждалось, что сотрудники ЧВК «Вагнер» и некоторых других компаний якобы присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, откуда возникают слухи об участии «вагнеровцев» в ливийском конфликте.

В МИД и ранее говорили, что заявления о якобы присутствии в Ливии сотрудников частной военной компании «Вагнер» основываются на подтасованной информации.