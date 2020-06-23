Выяснилось, что организм мужчин вырабатывает больше антител к коронавирусу

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23.06.2020, 14:16, Новости дня

Организм мужчин способен вырабатывать больше антител к коронавирусу нового типа, чем организм женщин, сообщили специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

По их данным, у 43% мужчин, которые были инфицированы коронавирусом и излечились, в плазме крови содержится достаточно антител, чтобы использовать ее для переливания тяжелобольным пациентам. При этом только 29% женщин обладают такими показателями, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

«Мы тестируем все образцы донорской крови, и у мужчин количество антител выше. Это означает, что мы с большей долей вероятности сможем использовать их плазму для спасения жизней», – сообщил профессор Дэвид Робертс.

По его словам, когда иммунная система лишь начинает бороться с вирусом, то вырабатываются белые кровяные клетки. В случае тяжелого течения заболевания иммунной системе приходится вырабатывать больше антител, чтобы нейтрализовать или убить вирус.

«Наше и многие другие исследования в мире показывают, что мужчины переносят коронавирус тяжелее, чем женщины, поэтому они лучше подходят на роль доноров плазмы», – подытожил ученый.

Ранее ученые из Китая смогли получить моноклональные антитела, которые нейтрализуют коронавирус, уже пройдены успешные доклинические испытания на приматах.

Помимо прочего, ученые университетского медицинского центра Амстердама обнаружили, что у переболевших коронавирусом вырабатываются антитела, обеспечивающие мощную защиту от повторного заражения.



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