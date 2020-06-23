 

Экс-министра образования Дагестана за взятку и растрату приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей

23.06.2020, 14:10, Новости дня

Бывшего министра образования и науки Республики Дагестан Шахабаса Шахова признали виновным по делу о получении крупной взятки (статья 290 УК РФ), крупной растрате (статья 160 УК РФ) и приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы колонии общего режима, а также к штрафу в 20 с половиной миллионов рублей. Кроме того, суд конфисковал имущество Шахова на сумму более 700 тысяч рублей, говорится в сообщении СКР. 

По уголовному делу о растрате также проходили: дочь Шахова Амина, бывший директор государственного учреждения “Республиканский центр научно-технического творчества учащихся” Марат Алиев и бывший управляющий центра “Логос” Мурад Абдурахманов. Они приговорены к условным срокам. 

Как установило следствие, в 2016-2017 годах Шахов, Алиев и Абдурахманов, действуя в составе организованной группы, совершили растрату в пользу дочери Шахова Амины и принадлежащего ей незарегистрированного детского центра “Логос”.

Также Шахов обвинялся в получении взятки от Шамиля Кадиева в виде имущества на сумму более 300 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

“Расследование этого преступления проводилось в рамках совместной работы правоохранительных органов по декриминализации Северо-Кавказского региона”, – говорится в сообщении Следственного комитета. 

В январе 2018 года в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция, в ходе которой был задержан ряд высокопоставленных чиновников на региональном и муниципальном уровнях, включая бывшего мэра Махачкалы Мусу Мусаева. 

 



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