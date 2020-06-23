Саудовская Аравия отменила до конца года хадж для иностранных паломников

23.06.2020, 14:10, Новости дня

Власти Саудовской Аравии объявили, что иностранные паломники не смогут в этом году совершить хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Впрочем, этот запрет обойдет тех, кто уже находится на территории королевства, сообщает Министерство по делам хаджа и умры.

“Королевство Саудовская Аравия, главная цель которого состоит в том, чтобы всегда позволять мусульманским паломникам проводить хадж в спокойствии и безопасности и которое с начала пандемии принимало все необходимые меры, чтобы защитить паломников, приняло решение, что в хадже в этом году сможет участвовать ограниченное число паломников разных национальностей, кто уже находится на территории Саудовской Аравии”, – заявил министр по делам хаджа.

Он отметил, что все верующие, которые из-за закрытых в связи с пандемией границ остались на территории страны, будут находиться в безопасности, “пока они не смогут уехать на родину”.

Паломничество к святыням в Саудовской Аравии – один из пяти столпов ислама, хадж хотя бы раз в жизни должен совершить каждый трудоспособный и обладающий финансовыми возможностями мусульманин. Каждый год около двух с половиной миллионов мусульман из более чем 180 стран мира совершают паломничество, которое включает молитвы и совершение религиозных обрядов на протяжении шести дней в Мекке.

В этом году период хаджа приходится на 28 июля – 2 августа.

Между тем Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места. С 21 июня власти королевства отменили комендантский час на всей территории страны. В то же время до особого распоряжения под запретом остается совершение умры, а также международное воздушное, наземное и морское сообщение.

По состоянию на 22 июня в Саудовской Аравии коронавирусом заразились более 161 тысячи человек. 1307 пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли, более 105 тысяч полностью вылечились.