 

Трамп пригрозил заключением всем, кто причиняет вред памятникам в США

23.06.2020, 14:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп поручил заключать под стражу всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников и статуй на территории США и пригрозил злоумышленникам сроками тюремного заключения до 10 лет.

«Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать их к лишению свободы сроком до 10 лет», – написал американский лидер в Twitter.

Также он заявил, что его распоряжение «незамедлительно вступает в силу». При этом его можно использовать задним числом для наказания за уже имевшие место быть акты вандализма или сноса памятников, передает РИА «Новости».

«Не будет никаких исключений!» – пригрозил Трамп.

Погромы и протесты, начавшиеся в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили и другие страны. Кроме того, на Западе зазвучали призывы по пересмотру истории и сносу памятников тем, кто был причастен к работорговле или делал расистские заявления.

Так, в Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту, автору текста гимна страны Фрэнсису Скотту Ки и миссионеру Хуниперо Серре. А власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.



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