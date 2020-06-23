 

Набиуллина сравнила потери экономики от коронавируса в РФ и мире

23.06.2020, 14:08, Новости дня

Потери экономики РФ от пандемии коронавируса будут меньше, чем во многих других странах, сообщила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

«Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, к сожалению, как и в других странах мира, но наши потери, скорее всего, будут меньше, чем во многих других странах, и меньше, чем в прошлый глобальный кризис 2007-2009 годов», – передает ТАСС ее слова.

Напомним, в обзоре Министерства экономического развития «Картина деловой активности» говорилось, что в мае 2020 года российский ВВП сократился на 10,9% в годовом выражении.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал самый глубокий спад мировой экономики со времен Второй мировой войны. Ожидается снижение мировой экономики в 2020 году на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Суд распорядился об освобождении сотен иммигрантов из центров содержания во Флориде

19.05 / Лавров заявил о создании США концепции противостояния держав

08.06 / Появились снимки нового внедорожника Toyota Land Cruiser 200

12.04 / Минкомсвязь запустила приложение для выдачи цифровых пропусков

14.05 / NTD – турецкое «оружие» против коронавируса — одеколон

26.05 / Полиция и ОМОН начали проверку на рынке «Фуд сити» в Москве

24.05 / В Калининграде ответили на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

08.05 / Путин дал оценку попыткам обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны

07.05 / Рада приравняла медиков, которые погибли от COVID-19, к военным

28.04 / Свыше 110 миллионов жителей в Европе и США обратились за госпомощью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска