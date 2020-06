Трамп распорядился задерживать всех, кто рушит памятники

23.06.2020, 14:06, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп распорядился задерживать всех, кто рушит памятники или совершает иные акты вандализма. В США протестующие против расизма сносят "расистские" монументы по всей стране.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всех, кто совершает акты вандализма или разрушает любой монумент, статую или другую федеральную собственность в США", – написал Трамп в Twitter.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

По его словам, нарушителям будет грозить до 10 лет тюрьмы. Президент США подчеркнул, что закон будет применяться к тем, кто ранее был замечен в подобных преступлениях.

"Исключений не будет!" – подчеркнул американский лидер.

Трамп напомнил, что в Вашингтоне несколько человек уже были арестованы за акцию в Лафайет-парке, где пытались снести статую седьмого президента США Эндрю Джексона. Вандалы осквернили монумент и накинули на него веревки, чтобы сбросить с постамента.

Протесты в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. Во многих городах они переросли в беспорядки. Демонстранты требуют полицейской реформы. Часть протестующих возводит баррикады, громит витрины, поджигает автомобили.