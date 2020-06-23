Возбуждено дело по факту гибели аквалангистки Российской академии наук на Черном море

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23.06.2020, 14:06, Новости дня

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека" по факту гибели сотрудницы РАН, об этом во вторник, 23 июня, заявили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 17 июня неподалеку от поселка Витязево Краснодарского края работники Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук проводили водолазные работы.

Погружение на дно моря с аквалангом осуществляла младший научный сотрудник института.

"По истечении установленного запаса кислорода в имеющемся при ней баллоне, последняя на поверхность воды не поднялась", — отметили в СК РФ.

Правоохранители уже выяснили, что при выполнении работ на борту судна, с которого осуществлялся спуск в воду, не было достаточного количества персонала, который должен был обеспечивать безопасность процесса. Кроме того, отсутствовал письменный допуск к погружениям.

В настоящее время известно, что в ходе поисково-спасательных работ в районе погружения тело погибшей обнаружить не удалось.



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