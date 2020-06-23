 

Суд приговорил экс-президента Кыргызстана Атамбаева к 11 годам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета

23.06.2020, 14:00, Новости дня

23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщило агентство АКИpress.

Его признали виновным в организации коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Во время объявления приговора Атамбаев в суде не присутствовал. Он отказался выступать с последним словом.

Экс-президента лишат ряда государственных наград.

“Радио Азаттык” отметило, что впервые в истории независимого Кыргызстана первое лицо государства оказалось на скамье подсудимых.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. На судебном заседании 16 июня прокуроры запросили для Атамбаева 15 лет лишения свободы.

В 2006 году Аламединский районный суд приговорил кыргызстанца чеченского происхождения Батукаева к 16 годам и восьми месяцам лишения свободы. Его обвинили в причастности к убийству, незаконном обороте и изготовлении оружия, организации массовых беспорядков. В 2013 году Батукаева досрочно освободили из тюрьмы в Нарыне на основании заключения, в котором говорилось, что заключенный “страдает неизлечимым заболеванием”. В день освобождения Батукаев вылетел из Кыргызстана в Россию на частном самолете. Позже выяснилось, что анализы и медицинское заключение были подделаны. Дело об освобождении Батукаева было возобновлено в январе 2019 года, уже после смены власти в Кыргызстане.

Всего в деле фигурирует 19 человек. Это врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители Государственной службы исполнения наказаний и другие высокопоставленные чиновники, включая Атамбаева, напомнило издание 24.kg.

Атамбаев был президентом Кыргызстана в 2011–2017 годах. В 2017 на этом посту его сменил Сооронбай Жээнбеков. Между Атамбаевым и Жээнбековым, по данным “Русской службы BBС”, произошел личный конфликт, который перерос в политическое противостояние. Парламент снял с Атамбаева неприкосновенность, против него открыли несколько уголовных дел. Среди прочего политика обвиняют в убийстве, организации массовых беспорядков и попытке госпереворота. С августа 2018 года он находится под арестом.

Атамбаев называет преследование политически мотивированным и отказывается участвовать в допросах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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