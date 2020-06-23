 

Индия захотела ускорить поставки С-400 из-за конфликта с Китаем

23.06.2020, 13:53, Новости дня

Индия намерена ускорить поставки зенитных систем С-400 из-за роста напряженности на индийско-китайской границе, пишут СМИ.

Переговоры по этому вопросу планирует провести министр обороны Индии Раджнатх Сингх, который на данный момент находится в России, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Министр встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу, стороны могут обсудить инциденты в Ладакхе и возможности по укреплению оборонного потенциала Индии.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о столкновениях военных Индии и Китая в Ладакхе, одном из самых взрывоопасных регионов.

Напомним, первая партия систем ПВО С-400 «Триумф» будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком.



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