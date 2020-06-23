Назван уровень представительства США на параде Победы

23.06.2020, 13:53, Новости дня

Скорее всего, делегацию США на параде Победы в Москве возглавит американский посол Джон Салливан, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«У нас нет подтверждения о том, что делегация США будет направлена на торжественные мероприятия из Вашингтона. Соответственно, исходим из того, что на уровне главы дипмиссии», – передает слова Рябкова ТАСС.

Он также отметил, что на встрече в Вене США дали понять, что все еще не приняли решение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, передает РИА «Новости».

«Мы, к сожалению, не почувствовали в ходе вчерашней встречи в Вене готовности американцев воспринять нашу логику в пользу продления без предварительных условий. Они, видимо, продолжают процесс соответствующих размышлений», – сказал Рябков.

Изначально – до переноса парада Победы – планировалось, что делегацию США возглавит советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен, а позже утверждалось, что уровень представительства даже повысился.

Ранее в Кремле заявили, что на парад Победы в Москву ожидаются главы около десяти стран и нескольких международных организаций. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в РФ с пониманием относятся к тому, что некоторые лидеры не смогут присутствовать на торжестве.