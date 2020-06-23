 

Пенсии по старости планируется увеличить

23.06.2020, 13:53, Новости дня

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в РФ может составить в 2021 году 17 тыс. 432 рубля, следует из основных характеристик бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Согласно документу, страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров могут быть проиндексированы в 2021 году на 5,7% – до 17 тыс. 432 рублей, в 2022 году на 5,3% – до 18 тыс. 357 рублей и на 5% – до 19 тыс. 283 рублей в 2023 году.

При этом прожиточный минимум для пенсионеров в 2021 году может составить 9 тыс. 498 рублей, в 2022 году – 9 тыс. 840 рублей, в 2023 году – 10 тыс. 193 рубля.

Размер социальной пенсии в 2021 году будет составлять 10 тыс. 044 рубля, в 2022 году – 10 тыс. 338 рублей, в 2023 году – 10 тыс. 697 рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 7,6% и составил 15496 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Напомним, ПФР в конце прошлого года пообещал увеличение пенсий в 2020 году. Кроме того, глава ведомства Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.



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