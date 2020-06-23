 

Челябинский онкоцентр, где произошла вспышка COVID-19, возобновит госпитализацию через 14 дней

23.06.2020, 13:50, Разное


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Главврач онкоцентра Андрей Важенин заявил, что большинство заразившихся пациентов переносят COVID-19 в легкой форме, среди них нет людей с терминальной стадией рака. Он также назвал инфекционную вспышку «ожидаемой», поскольку иммунитет онкологических больных очень ослаблен. 

Как сообщила MedPortal специалист по связям с общественностью онкоцентра Лия Захарова, в настоящий момент закрыты пять отделений из двадцати: отделения противоопухолевой лекарственной терапии, урологическое, опухолей молочной железы, онкологическое отделение опухолей головы и шеи и радиологическое гинекологическое отделение. По словам специалиста, все пациенты отделений были расформированы на лечение в специализированные стационары, либо выписаны домой. Контактные сотрудники отделений помещены в изоляцию вне дома.

«Пациенты, у которых состояние позволяет временно лечиться амбулаторно, например, поступившие к нам на лечение и еще не прооперированные, выписаны домой. Те, кто проходил лечение, и у них выявлена инфекция, переведены в лечебные учреждения, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом хирургического профиля. В то же время пациенты, у которых не закончился послеоперационный период или они проходят курс лучевой или химиотерапии, остались у нас», – сообщила Лия Захарова.

По ее словам, в настоящий момент в онкоцентре ведется санобработка и дезинфекция помещений. Планируется, что госпитализация пациентов и хирургические операции будут возобновлены через 10-14 дней.

«Это сложная ситуация, но управляемая», – подчеркнула представитель онкоцентра.



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