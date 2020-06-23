 

Кончаловский рассказал о трудностях в начале карьеры в Голливуде

23.06.2020, 13:37, Разное

Режиссер отметил, что отправился в Голливуд с надеждой на популярность. Он верил, что США – именно то место, где он бы хотел жить и творить, однако все оказалось немного не так.

После работы в Советском Союзе Андрею Кончаловскому было сложно свыкнуться с новыми реалиями. Чтобы заинтересовать голливудских продюсеров, нужно было успешно себя “продать”.

Как отметил кинодел, он не умел оживленно рассказывать боссам о своей идее, производя правильное впечатление.
“Говорить, как много это все принесет денег”, – уточнил режиссер.

Андрей Кончаловский не был научен этому, а потому первые два года сидел без работы. Вернее, не занимался съемками, а лишь преподавал в университете. Конечно, такое положение дел било по самолюбию, ведь в его жизни уже были и Канны, и успех после “Сибириады”.

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Публикация от Андрей Кончаловский (@andrei_konchalovsky) 22 Июн 2020 в 9:55 PDT

Все изменил случай. Как-то раз он пригласил на ужин популярную в Америке Настасью Кински, с которой был знаком по европейским кинофестивалям. Девушка уточнила, нет ли у режиссера роли для нее. Кончаловский рассказал, что есть сценарий, правда, героиней он видел другую актрису.

Кински спросила, почему она не может сыграть в картине. Кинодел подумал, что это его шанс начать работать в Голливуде, ведь, если главную роль исполнит звезда, боссы одобрят идею.

После все пошло как по маслу. Андрей Кончаловский грамотно преподнес сценарий продюсеру Менахему Голану, согласившись перебросить действие картины из Югославии в США. “Так мне повезло, и я стал снимать в Америке картины”, – подытожил режиссер.



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