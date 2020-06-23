Песков объяснил разницу в английской и русской версиях статьи Путина

23.06.2020, 13:30, Новости дня

В русском тексте статьи президента Владимира Путина содержатся более точные данные о числе погибших подо Ржевом во время Великой Отечественной, чем в английском, поскольку последний направили заранее, когда работа в архивах еще велась.

В тексте Путина для американского журнала National Interest указывалось, что подо Ржевом в ходе войны погибли или пропали без вести свыше 1 млн 154 тыс. советских солдат, в «Российской газете» называется цифра в 1 млн 342 тыс. человек.

«Дело в том, что, ну как вы понимаете, в National Interest статья отправлялась заранее, статья отправлялась за несколько дней, а работа в архивах по уточнению цифр погибших продолжалась фактически до последнего часа, когда уже в издательство отправлялся русский аутентичный текст», – отметил Песков расхождение, передает РИА «Новости».

По его словам, цифра, направленная в американское издание, была уточнена впоследствии, после того, как данные были уточнены в архивах. «Да, действительно, там разные цифры, но последняя, наиболее полная, исчерпывающая на сегодняшний момент цифра опубликована на русском языке», – сказал он.

Также Песков сообщил, что у российского лидера есть планы посетить открытие мемориала Советскому солдату в Ржевском районе Тверской области, которое состоится 30 июня.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Британия выступила против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».

Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.

Главный редактор американского журнала National Interest, в котором материал Путина также был опубликован, заявил, что статья вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.