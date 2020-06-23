 

Экс-депутата арестовали за стрельбу по лодке с людьми

23.06.2020, 13:30, Новости дня

Бывший муниципальный депутат Петербурга Илья Русинов, ранее задержанный за стрельбу по лодке с семьей в Ленинградской области, арестован на два месяца.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Ведомство уточнило, что мужчину задержали после того, как он открыл огонь по лодке с людьми, которая подплыла к его участку на берегу озера.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, подозреваемым является Илья Русинов. С 2015 года Русинов был депутатом «Единой России» в муниципальном образовании Измайловское в Петербурге. В 2019 году он не участвовал в очередных выборах муниципальных депутатов.

В реготделении ЕР сообщали, что членство Русинова в партии из-за уголовного дела в отношении него будет приостановлено.

В МВД сообщали, что стрельбу из охотничьего карабина открыл 35-летний исполнительный директор коммерческой организации.



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