 

«Время перемен»: Анну Хилькевич поклонники заподозрили в разводе

23.06.2020, 13:30, Разное

Анна Хилькевич рассказала, что в ее жизни пришло «время перемен». Изменения актриса решила начать с прически, а вот фанаты подозревают ее в разводе.
Недавно у отечественных звезд начался бум разводов. Как известно, развелись Павел Прилучный с Агатой Муцениеце, потом возникли разговоры о расставании Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым, а теперь разводятся Кристина Асмус и Гарик Харламов. Все семьи были примером для копирования, поэтому информация шокирует поклонников и теперь в каждой необычной новости они подозревают подвох.

Под подозрение попала и Анна Хилькевич. На своей странице в Instagram она поделилась фотографией, где позирует с потерянным видом. Под снимком она написала, что в жизни у нее новые перемены, она желает новенького и модненького.

Поклонников информация насторожила. Они стали спрашивать актрису, не о разводе ли она намекает. Отвечать на провокационные вопросы Анна Хилькевич не стала, но фанаты не теряют надежду, что ее семью не сможет разрушить карантин.



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