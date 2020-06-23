В Сети произошла утечка персональных данных 5 млн россиян

23.06.2020, 13:30, Новости дня

С одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей, сообщил основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.

«Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob. Суммарно во всех файлах содержится 5 млн строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 млн строк. Файлы можно скачать бесплатно», – отметил РИА «Новости» Оганесян.

В базе данных хранятся фамилии, имена, отчества, пол, дата рождения, телефоны, адреса электронной почты, город, желаемый уровень зарплаты, название мобильного оператора, регион и часовой пояс пользователей.

Утечка могла случиться из-за уязвимости в сервере базы данных, отметил основатель компании.

База схожа на предыдущую утечку с портала SuperJob, появившуюся на специализированных форумах в начале 2017 года, поэтому не вся информация может быть актуальной.

«База не содержит платежных данных, так что будет применяться, скорее всего, для спама. Возможны также попытки использовать ее для мошеннических действий в области подбора персонала – например, предложений платной публикации или рассылки резюме», – заключил Оганесян.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась база с данными якобы 115 тыс. россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся в Россию.