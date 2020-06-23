Врачи рассказали об опасных свойствах аспирина и анальгина

23.06.2020, 13:23, Разное

Отпускаемые в аптеках без рецепта и весьма дешевые препараты анальгин и аспирин при неправильном употреблении могут привести к серьезным последствиям. Поэтому принимать их нужно с осторожностью.

Анальгин, призванный снять головную боль, понижает содержание гранулоцитов в крови, отвечающих за сопротивление инфекциям. Аспирин действительно полезен для сердца в малых дозах, но для профилактики его пить не стоит. У некоторых людей он может нарушить работу сердечно-сосудистой системы и повысить риск инсульта во много раз.