Полиция спасла памятник Эндрю Джексону от демонстрантов

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23.06.2020, 13:18, Новости дня

Демонстранты попытались сбросить бронзовую статую бывшего президента США Эндрю Джексона в парке рядом с Белым домом вечером в понедельник, но этому помешала полиция.

Демонстранты набросили веревки на статую седьмого президента, изображенного верхом на лошади, установленную в парке Лафайета, и попытались ее повалить, пока их не оттеснили полицейские.

Над парком кружил вертолет, в то время как от 150 до 200 сотрудников полиции парков и полиции округа Колумбия использовали химический раздражитель, чтобы рассеять протестующих и оттеснить их на соседнюю улицу.

Демонстранты все же успели разбить деревянные колеса четырех копий пушек у основания памятника Джексону.

Джексон – бывший генерал Армии США, известный суровым обращением с коренными американцами в бытность президентом.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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