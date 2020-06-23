Полиция спасла памятник Эндрю Джексону от демонстрантов

23.06.2020, 13:18, Новости дня

Демонстранты попытались сбросить бронзовую статую бывшего президента США Эндрю Джексона в парке рядом с Белым домом вечером в понедельник, но этому помешала полиция.

Демонстранты набросили веревки на статую седьмого президента, изображенного верхом на лошади, установленную в парке Лафайета, и попытались ее повалить, пока их не оттеснили полицейские.

Над парком кружил вертолет, в то время как от 150 до 200 сотрудников полиции парков и полиции округа Колумбия использовали химический раздражитель, чтобы рассеять протестующих и оттеснить их на соседнюю улицу.

Демонстранты все же успели разбить деревянные колеса четырех копий пушек у основания памятника Джексону.

Джексон – бывший генерал Армии США, известный суровым обращением с коренными американцами в бытность президентом.