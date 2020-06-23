 

В Новой Зеландии арестованы активы россиянина, подозреваемого в отмывании криптовалюты

23.06.2020, 13:18, Новости дня

Полиция Новой Зеландии арестовала активы общей стоимостью около 90 миллионов долларов, связанных с россиянином, которого подозревают в отмывании криптовалюты на сумму в миллиарды долларов.

Полиция объяснила арест активов тем, что они находились в новозеландской компании, принадлежащей Александру Виннику, который обвиняется в организации преступной группы, занимавшейся отмыванием биткоинов, и разыскивается во Франции и США.

Американские власти обвиняют Винника в управлении криптовалютной биржей BTC-e, которая использовалась для содействия преступлениям – от взлома компьютеров до незаконного оборота наркотиков.

Винник отверг эти обвинения, заявив, что он был техническим консультантом BTC-e, а не ее оператором.

Он был арестован в Греции в 2017 году по обвинениям в отмывании денег и после этого был экстрадирован во Францию, где содержится под стражей.



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