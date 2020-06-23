Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17

23.06.2020, 13:16, Новости дня

Власти Нидерландов согласились расследовать обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации над Донбассом до крушения рейса MH17, сообщил голландский адвокат Баудевейн ван Эйк.

«На слушаниях 9 марта я поднял вопрос об обстоятельствах незакрытия воздушного пространства над зоной военного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике (незакрытие неба), и недавно, спустя шесть лет после трагедии, правительство Нидерландов согласилось провести расследование фактов относительно незакрытия воздушного пространства на востоке Украины от марта 2014 до полного закрытия неба после крушения рейса MH17», – сообщил адвокат, передает РИА «Новости».

По его словам, в парламентских документах говорится, что такое расследование может занять от четырех до шести месяцев. Однако, отметил Баудевейн ван Эйк, есть вероятность, что такое расследование займет еще больше времени из-за ситуации с COVID-19.

«Если защита сможет доказать, что незакрытие воздушного пространства было сделано по военно-стратегическим мотивам, а именно – чтобы гражданская авиация смогла стать живым щитом – это может сделать военный сценарий более правдоподобным, или же более правдоподобной может стать версия, согласно которой 17 июля в 2014 года в зоне конфликта был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК «Бук», другими словами, это могла быть самозащита», – отметил Баудевейн ван Эйк.

Ранее адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого по делу Олега Пулатова, также заявила, что голландскому суду следует провести дополнительное расследование относительно возможной причастности украинской армии к крушению Boeing в июле 2014 года.

Кроме того, директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing, не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.

8 июня в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде заявлялось, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также озвучено, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу.