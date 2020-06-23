 

Памфилова заявила о недопустимости применения административного ресурса при голосовании

23.06.2020, 13:16, Новости дня

Случаи применения административного ресурса и принуждения к голосованию недопустимы, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, отметив, что это может серьезно дискредитировать ход общероссийского голосования и подорвать доверие к его результатам.

«Голосуйте свободно и там, где вы считаете нужным. Мы договорились с Генеральным прокурором, если будут появляться факты малейшего принуждения: мы будет оперативно реагировать, жёстко это пресекать», – сказала Памфилова, передает Рапси.

Глава ЦИК также отметила, при наличии каких-либо сомнений каждый житель может стать общественным наблюдателем. «При всех видах голосования присутствие наблюдателей обязательно», – сказала Памфилова, добавив, что известно всего о четырех обращениях от граждан, которые не смогли стать наблюдателями.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок. 



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