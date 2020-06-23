 

Мишустин потребовал обеспечить своевременные выплаты зарплат

23.06.2020, 13:16, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением этой инфекции потребовал обеспечить выплату заплат своевременно даже в условиях коронавируса.

«Мной подписано постановление, которое дает людям дополнительные гарантии и позволяет более гибко решать возникающие вопросы. Обращаю внимание, что, прежде всего, должна быть обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с законодательством», – приводит слова премьера ТАСС.

Работники, которые трудятся на Крайнем Севере, сохранят возможность в 2021 году получить от работодателя компенсации по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, если работник не воспользовался ими во время действующих ограничений.

Также определены случаи, когда можно не возвращать полученные в 2020 году но не использованные из-за коронавируса компенсации. «Речь идет о тех случаях, когда перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул работнику за них деньги», – указал Мишустин.

В пятницу сообщалось, что президенту Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.

Сообщалось, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Также Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца и подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.



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