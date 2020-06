Шарлиз Терон рассказала о романе с Шоном Пенном: “Я не собиралась за него замуж”

23.06.2020, 13:15, Разное

Вскоре на Netflix выйдет новый фильм с участием Шарлиз Терон “Бессмертная гвардия” (The Old Guard), поэтому сейчас актриса активно участвует в его промо-кампании. Несколько часов назад она стала гостьей шоу Говарда Стерна The Howard Stern Show на радио SiriusXM, но разговор зашел не только о новой картине, но и о личной жизни Шарлиз. Актриса прокомментировала свои отношения с Шоном Пенном, которые развивались с декабря 2013 по июнь 2015-го, и впервые опровергла слухи об их помолвке. На фразу Говарда о том, что она “почти вышла замуж за Шона”, Шарлиз ответила:

Что? Это неправда. Нет. Это какая-то абсолютная чушь. Нет, мы встречались, и только так можно описать характер наших отношений – встречались. Конечно, у нас был роман. Мы были достаточно уникальными, но все это длилось около года. Мы никогда не съезжались, я никогда не собиралась за него замуж. Ничего такого не было.

Шон Пенн и Шарлиз Терон

В ответ на такое Говард спросил Шарлиз, чувствовала ли она себя когда-либо одинокой или, может, собиралась замуж за кого-то другого.

Я никогда не хотела выйти замуж. Это не является чем-то значимым для меня. Могу поклясться жизнью своих детей, я никогда не была одинокой. И никогда не чувствовала одиночества.

На сегодня в моей жизни не так много пространства для чего-то подобного. Мне, конечно, нравится ходить на свидания, но я не уверена, что смогу когда-либо снова жить с кем-то. Если быть совсем откровенной, им тогда придется купить дом рядом со мной. Не уверена, что захочу в это когда-нибудь ввязаться, я слишком стара для всей этой дури.

Шарлиз Терон и Шон Пенн на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2016

Напомним, Шарлиз Терон и Шон Пенн начали встречаться в декабре 2013 года и вскоре стали одной из самых популярных пар Голливуда. За полтора года отношений актеры стали очень близки: они поддерживали друг друга на премьерах и в промо-турах, часто ездили в отпуск всей семьей. Вскоре после расставания с Пенном Шарлиз удочерила девочку с афроамериканскими корнями, которую назвала Август.

Мы были вместе, но в какой-то момент наши отношения исчерпали себя. Мы оба решили разойтись. Вот и все, – рассказывала Шарлиз журналу WSJ о причине своего расставания с Шоном. – Мы с Шоном никуда не спешили. Истории о том, что он якобы хотел усыновить Джексона, – лживая. Такие вещи не решаются за 18 месяцев. Нельзя так поступать с ребенком. Мы оба понимали, что я – одинокая мать маленького мальчика, которого мне пришлось вовлечь в неоднозначную ситуацию. В ней, с одной стороны, его мама с кем-то встречается, а с другой, у него по-прежнему нет отца, понимаете? Нужно быть очень осторожным и очень честным в таких вопросах. И Шону это прекрасно удавалось.