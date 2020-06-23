ДНК-вакцину от коронавируса начали тестировать в Казани

23.06.2020, 13:08, Новости дня

Казанский федеральный университет (КФУ) начал тестирование вакцины от коронавируса, разработанной на основе ДНК-технологий, на животных, сообщил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

«По вакцинному проекту – на этой неделе мы приступили к тестированию на лабораторных животных, то есть препарат вакцинный получен, вакцина разрабатывается на основе ДНК-технологий, то есть это – ДНК-вакцина, и, надеемся, что тоже в ближайшие два месяца мы получим первые данные по эффективности этой вакцины на лабораторных животных», – сообщил ТАСС Ризванов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла плановые сроки регистрации первых вакцин от коронавируса в России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что российские врачи не скрывают подход, который используют в создании вакцины от коронавируса, на Западе технологические решения не раскрывают.