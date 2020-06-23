 

ДНК-вакцину от коронавируса начали тестировать в Казани

23.06.2020, 13:08, Новости дня

Казанский федеральный университет (КФУ) начал тестирование вакцины от коронавируса, разработанной на основе ДНК-технологий, на животных, сообщил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

«По вакцинному проекту – на этой неделе мы приступили к тестированию на лабораторных животных, то есть препарат вакцинный получен, вакцина разрабатывается на основе ДНК-технологий, то есть это – ДНК-вакцина, и, надеемся, что тоже в ближайшие два месяца мы получим первые данные по эффективности этой вакцины на лабораторных животных», – сообщил ТАСС Ризванов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла плановые сроки регистрации первых вакцин от коронавируса в России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что российские врачи не скрывают подход, который используют в создании вакцины от коронавируса, на Западе технологические решения не раскрывают.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Коронавирус выкашивает американцев

09.06 / СМИ: на WWDC объявят о переходе Apple на собственные ARM-процессоры

09.06 / Рубль подешевел к доллару и евро

17.06 / Раскрыты подробности о следующем большом обновлении Windows

21.06 / В статье Путина о Второй мировой обнаружили фейковую цитату Гитлера

16.04 / Песков счел эмоциональными слова Кадырова про «Новую газету»

20.05 / В РФ появится Военно-инженерная академия

06.06 / В Харькове арестовали пятерых поселенцев Слобожанской Сечи, один из них порезал руку в зале суда

26.04 / Эксперт объяснил необходимость самоизоляции на майские праздники

28.05 / В Москве срок выявления причины смерти пациентов с коронавирусом сократили втрое

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска