 

Виктюк отверг обвинение в изнасиловании в адрес директора театра

23.06.2020, 13:08, Новости дня

Театральный режиссер Роман Виктюк, основатель и художественный руководитель московского Театра Романа Виктюка, отверг обвинения в изнасиловании, которые секретарь театра выдвинула в адрес его директора Валерия Райкова.

Ранее девушка по имени Дарья Г. заявила, что директор якобы пригласил ее на «деловую встречу» на съемной квартире. После того как они с Райковым немного выпили, секретарь на время потеряла сознание, и директор театра якобы воспользовался ее беспомощным состоянием.

«Это вранье! У него жена!» – прокомментировал «Ридусу» Роман Виктюк скандал вокруг театра.

Тем временем правоохранители проводят проверку по сообщению секретаря театра Виктюка. Telegram-канал «112» утверждает, что медицинская экспертиза выявила у девушки следы насилия.

Валерий Райков начинал театральную карьеру в Саратове, где успел поработать в двух театрах. Саратовский театр юного зрителя, которым Райков руководил 18 лет, в 2011 году вошел в десятку лучших провинциальных театров России. В 2013 году он стал заместителем худрука петербургского БДТ имени Товстоногова, а в 2015-м – директором Театра Романа Виктюка. Райков имеет звание заслуженного работника культуры.



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