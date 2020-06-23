В Кремле с пониманием отнеслись к отказавшимся приехать на парад в Москве лидерам стран

23.06.2020, 13:08, Новости дня

На парад Победы в Москву ожидаются главы около десяти стран и нескольких международных организаций, в РФ с пониманием относятся к тому, что некоторые лидеры не смогут присутствовать на торжестве, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, с пониманием относимся к сообщениям от ряда глав государств и правительств о том, что они хотели бы, подтверждали свою готовность принять участие в торжествах, но не смогут по тем или иным причинам», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он уточнил, что некоторые главы государств не смогут приехать в Москву из-за ограничений по коронавирусу.

«Абсолютно с пониманием относимся, также с пониманием относимся к информации, которая пришла от президента Хорватии [о том, что он не сможет приехать в Москву]», – сказал представитель Кремля.

«Мы признательны за изначальную готовность [представителей других стран] разделить с нами радость этого праздника», – добавил Песков.

Также он перечислил лидеров стран, которые подтвердили свое присутствие на параде Победы в Москве.

«Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Белоруссия, член президиума Боснии с Герцеговины Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, уже говорили, Южная Осетия», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Также на параде будет присутствовать председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Ранее сообщалось, что посол Австрии в РФ намерен принять участие в параде Победы 24 июня в Москве как представитель австрийской стороны.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.