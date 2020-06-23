Мнение: Автономная Зона Черного Дома

23.06.2020, 13:00, Разное





В Вашингтоне протестующие пытаются снести памятник 7-му президенту США Эндрю Джексону, который расположен рядом с Белым Домом. Но подход к делу был неправильным, поэтому с сносом затянули, а приехавшая полиция силой вынудила активистов Black Lives Matter отступить. После чего активисты попытались по образцу Сиэтла, создать в столице свою автономную зону, в которую был бы запрещен вход полиции Вашингтона.

После неудачного сноса памятника Джексону, по соц.сетям запустили призыв к созданию "Автономной зоны Вашингтона" или "Black House Autonomous Zone (BHAZ). Толстый намек на то, что Белый Дом должен стать Черным Домом в знак компенсации за столетия расового угнетения.

Призываютhttps://twitter.com/alloutdc202/status/1275217191626067970 нести палатки и приводить знакомых, чтобы закрепиться в центре Вашингтона.

В полиции Вашингтона заявили, что "знают об этой проблеме".



Диспозиция войск. Легенда карты. Отряды борцов за свободу отмечены черным. Силы тоталитарного режима представлены в роли безликих полицейских символизирующих угнетение и подавление свобод.

Секретная Служба потребовала от журналистов покинуть охраняемую территорию Белого Дома



BHAZ. Начало.

Онлайн-трансляция из Вашингтона.