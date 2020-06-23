 

Мнение: Автономная Зона Черного Дома

23.06.2020, 13:00, Разное


В Вашингтоне протестующие пытаются снести памятник 7-му президенту США Эндрю Джексону, который расположен рядом с Белым Домом. Но подход к делу был неправильным, поэтому с сносом затянули, а приехавшая полиция силой вынудила активистов Black Lives Matter отступить. После чего активисты попытались по образцу Сиэтла, создать в столице свою автономную зону, в которую был бы запрещен вход полиции Вашингтона.

После неудачного сноса памятника Джексону, по соц.сетям запустили призыв к созданию "Автономной зоны Вашингтона" или "Black House Autonomous Zone (BHAZ). Толстый намек на то, что Белый Дом должен стать Черным Домом в знак компенсации за столетия расового угнетения.
Призываютhttps://twitter.com/alloutdc202/status/1275217191626067970 нести палатки и приводить знакомых, чтобы закрепиться в центре Вашингтона.
В полиции Вашингтона заявили, что "знают об этой проблеме".


Диспозиция войск. Легенда карты. Отряды борцов за свободу отмечены черным. Силы тоталитарного режима представлены в роли безликих полицейских символизирующих угнетение и подавление свобод.
Секретная Служба потребовала от журналистов покинуть охраняемую территорию Белого Дома


BHAZ. Начало.

Онлайн-трансляция из Вашингтона.

Источник: Colonel Cassad



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