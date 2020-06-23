 

Личное: Жалкие

23.06.2020, 12:55, Разное

Бабы у нас в стране не только забитые, но и добрые. Новость о разводе Гарика Жалкой Собаки Харламова вызвала у многих гражданок чисто бабское сострадание:

«Кристина просто за счёт Гарика в люди выбиться хотела, до него её знали в узких кругах любителей сериала “интерны”. Получила, что хотела, ещё и половину имущества у Гара оттяпает, и будет дальше писю в Дубаи возить.
Бульдога почему-то очень жаль».


Налево смотрит: «Мужчина, а вы не трахаетесь?» Фото: Соцсети

Бульдога жаль. Жаль Виторгана. Жаль мужа Полины Гагариной, который месяц ходил и отрицал, что жена его бросила, и лишь на днях сознался.

Давайте разберёмся по фактам? Ответьте честно, можно ли считать этих безвольных и желеобразных представителей мужского пола мужчинами?

Жалкая Собака Бульдог отпускает жену в Эмираты к морю. Жалок ли он в этот момент? Безусловно. Затем жена говорит, что она — актриса, и тут же в кадре на всю страну трахается с другим. Жалок ли в этот момент жирный Гарик? Жалок.

Всё, что он делает, чтобы не быть жалким — отрицает очевидное, защищая «творчество» жены писей. При этом он становится ещё более жалким.

А Максик Витогран? Разве он не жалок? Бегает за лошадью по столице, пока она совокупляется где-то на стороне. Приходит домой, пьяно икает, пахнет чужими сперматозоидами, а он её даже выгнать не может — жалкий тип.

Или муж-сожержанец Полины — сидит в Эскортограме и ноет, что он — хороший отец, и живёт с женой. Жена при этом уже не скрывает своего раздражения — настолько он жалкий.


Только не плачьте сейчас. Фото: Соцсети

Женщина простить может многое. Но жалкого мужчину — никогда. Жалкому нужно грязно наставить рога и развестись. Так почему же мы жалеем Жалкую Собаку Гарика, если нас самих жалкие мужики раздражают?

Я прекрасно понимаю мотивацию Кристины Асмус, Полины Гагариной и даже Ксюши Собчак. Правильно они сделали, что развелись — жить с жалким мужем нельзя.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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