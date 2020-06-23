 

Россияне рассказали о планах принять участие в голосовании по Конституции

23.06.2020, 12:53, Новости дня

Доля планирующих принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию РФ составила 71%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Абсолютное большинство россиян знает о дате проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции – 84%. Из них три четверти (75%) назвали точную дату голосования – 1 июля. О возможности принять участие в голосовании заранее, с 25 июня по 1 июля, знают 73% россиян», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом, согласно опросу, среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, доля информированных еще выше – 80%. С 15 июня она увеличилась на 4 п.п.

На момент опроса доля планирующих принять участие в голосовании о внесении поправок в Основной закон страны составила 71%. При этом, половина россиян выражают твердую уверенность в том, что будут голосовать – 54%. Также, согласно опросу, 59% тем, кто собирается отдать свой голос, считают, что на общероссийское голосование придет много людей. Обратного мнения придерживается 30%.

Проголосовать заранее предпочли 24%, 60% опрошенных будут голосовать 1 июля, 16% воздержатся от участия или затруднились назвать день предпочтительного голосования.

Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры санитарной безопасности скорее достаточными – 74%, еще 11% находят их даже избыточными. Об их недостаточности сообщают 7% тех, кто декларирует участие в голосовании.

«На базе серии опросов общественного мнения эксперты ВЦИОМ построили прогноз результатов голосования. Согласно ему, проголосуют за внесение поправок 67-71%, против – 28-32%. Примерно 1-2% испортят бюллетень», – информирует ВЦИОМ.

Опрос проведен 18 июня среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет посредством телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.06 / Путин анонсировал российский контр-гиперзвук

29.05 / Полиция Москвы перед пикетами в поддержку Азара заявила о “недопустимости” любых акций протеста в городе во время коронавируса

05.05 / Зеленскому доверяют 57% украинцев – опрос

13.04 / Новых заболевших COVID-19 нардепов нет – Разумков

17.06 / Формула-1. Трассы Италии готовы принять два Гран-при сезона-2020

16.05 / Летальность от COVID-19 в РФ оказалась в 7,5 раза ниже общемировой

25.05 / Газ взорвался в жилом доме в Казани

01.06 / Топ-10 ведущих регионов России по социально-экономическому положению

20.04 / Карантин не помог — поджигатели превратили воздух над Украиной в ядовитую смесь

17.04 / Власти ЛНР разрешили называть Луганск Ворошиловградом три дня в году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска