 

Жириновский раскритиковал КПРФ за отказ поддержать поправки к Конституции

23.06.2020, 12:53, Новости дня

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение президиума ЦК КПРФ не поддерживать вынесенные на общероссийское голосование поправки к Конституции, напомнив, что ранее коммунисты занимали другую позицию.

«Мы вместе были у президента, лидеры четырех парламентских фракций. Тот же (лидер КПРФ Геннадий) Зюганов говорил о поддержке, их представитель работал в рабочей группе (по подготовке изменений в Конституцию). А сейчас начинают отходить в сторону. Это отвратительно, потому что они всегда лгали, с октября 1917 года по сегодняшний день», – сказал Жириновский, передает ТАСС.

Он напомнил, что среди поправок к Конституции есть закрепление индексации пенсий, нормы о социальной помощи, доступной медицинской помощи, запрет на минимальную зарплату ниже прожиточного минимума, запрет на отторжение территорий России, закрепление статуса РФ как правопреемницы СССР, страны-победителя в Великой Отечественной войне.

«Какие поправки им не нравятся? То, что они всегда предлагали, есть в поправках, так они против этого всего, это же варварство», – возмутился Жириновский.

Тем временем депутат Законодательного собрания Челябинской области от КПРФ Михаил Махов заявил, что решил проголосовать за поправки в Конституцию, несмотря на позицию президиума ЦК партии.

Махов уточнил, что он отчасти разделяет мнение руководства, ведь далеко не все возможные поправки были включены в проект изменений. «Но я считаю, что это не причина отказываться от голосования. Да, есть какие-то моменты по форме, над чем работать. Я определил свою гражданскую позицию, буду голосовать», – сказал депутат в комментарии Regnum.

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / J.C. Penney спасается от банкротства

23.04 / Evening Standard – День Земли в этом году перенесли в цифровой формат

18.05 / Полицейские Татарстана получили от 6 до 11 лет колонии. Они пытали задержанного, который после этого покончил с собой

05.05 / Число погибших от коронавируса в США превысило 70 тыс. человек

27.04 / «Вирус идиотизма» — обозреватель Atlantico высмеял французских экологов за попытку связать пандемию с вырубкой лесов

14.04 / Лавров прокомментировал претензии Вашингтона к ВОЗ

15.04 / Озвучены подробности обновленного Bentley Flying Spur

21.05 / Власти Алматы наняли популярных блогеров, чтобы писать посты против религиозного экстремизма

09.05 / В Москве “заминировали” около 10 больниц

23.05 / В материковом Китае за сутки впервые не выявили новых случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска