 

В Кремле назвали поправки к Конституции вопросом существования государства

23.06.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поправки к Конституции вопросом существования государства и его будущего.

«Безусловно, судьбоносную важность для страны осознают подавляющее большинство населения. И, соответственно, ощущение важности и эффект от этих изменений – это, скорее, вопрос существования государства и его будущего», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли в Кремле понимание, как скоро россияне почувствуют изменения, которые будут закреплены в конституции, в случае их принятия.

Он также счел некорректным уточняющий вопрос о том, как скоро может проявиться эффект от этих изменений, передает РИА «Новости».

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила прием заявлений от россиян, желающих проголосовать по закону о поправке к Конституции по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Всего принято свыше 3,7 млн заявок.



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