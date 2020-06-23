Кремль ответил на вопрос об обмене Уилана на россиян

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23.06.2020, 12:48, Новости дня

Кремль не уполномочен заниматься обменом иностранных граждан на россиян, это вопрос других структур, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы в Кремле не занимаемся обменами иностранных граждан на граждан России, этим занимаются другие органы. Поэтому здесь без комментариев», – ответил Песков на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Во вторник стало известно, что осужденный американец Пол Уилан решил не обжаловать приговор и ждать обмена.

В прошлый понедельник Мосгорсуд признал американца Пола Уилана виновным в шпионаже в пользу США. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. США потребовали немедленно освободить его. Британия, подданным которой также является Уилан, пообещала «оказывать давление» на Россию из-за вынесенного приговора.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном, сейчас этот вопрос не обсуждается.

Между тем адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. В Соединенных Штатах также оценили шансы обмена Уилана на россиян.



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