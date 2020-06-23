 

В Подмосковье на двухлетнюю девочку сбросили кафель с балкона

23.06.2020, 12:37, Разное

В подмосковной Балашихе двухлетняя девочка получила тяжелые травмы после того, как на нее с балкона упал кусок кафеля. Его сбросили с высоты пятого этажа несколько подростков в возрасте около 11 лет.

Дети не убедились, что под окнами нету прохожих и решили побаловаться. В результате девочка была госпитализирована в больницу. Специалисты провели опросы соседей и самих подростков. Проводится проверка.



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