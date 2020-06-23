Белорусских спортсменов предупредили о недопустимости заявлений против власти и о “вещах, которые далеки от их понимания”

23.06.2020, 12:30, Новости дня

Власти Беларуси жестко отреагировали на то, что известные белорусские спортсмены, журналисты и музыканты раскритиковали массовые задержания на пикетах и “цепях солидарности” в поддержку арестованных кандидатов в президенты Беларуси и поддержали протесты против президента Александра Лукашенко. Протесты продолжаются уже несколько дней, задержаны десятки человек, несколько были избиты. В поддержку задержанных выступили биатлонистка и четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, чемпионка мира в лыжной акробатике Александра Романовская, толкательница ядра Надежда Остапчук и другие спортсмены.

В ответ на их посты в соцсетях глава Белорусской федерации баскетбола (БФБ) и первый заместитель главы администрации президента Максим Рыжанков 23 июня предупредили игроков сборной Беларуси по баскетболу о недопустимости подобных высказываний, особенно если речь идет о нынешнем президенте Беларуси.

“Вы выступаете за Родину, поэтому нужно помнить, что в своих действиях вы должны быть социально ответственны, – заявил Рыжанков. – Руководство страны дает вам все шансы для самореализации. Вы должны быть гидом во всем, не только в спорте, но и в жизни”.

“Ни у кого из вас нет финансовых или бытовых проблем: вы обеспечены всем благодаря политике, проводимой в нашей стране. И я бы посоветовал некоторым спортсменам, в том числе бывшим, подумать об этом, прежде чем якобы демонстративно и безответственно думать о вещах, которые далеки от их понимания”, – подчеркнул спортивный чиновник.

Рыжанков не назвал конкретные имена, однако ранее бывший игрок национальной сборной Александр Куль и одна из сильнейших баскетболисток Беларуси Алена Левченко заявили об отсутствии выбора у белорусов на предстоящих президентских выборах. Не исключено также, что слова чиновника относились к Никите Мещерякову. Несколько дней назад он критиковал то, что происходит в Беларуси вокруг президентских выборов. Мещерякова сейчас нет в сборной Беларуси, но федерация заявила, что это не имеет ничего общего с его словами.

Генеральный директор минского “Динамо” и главный тренер хоккейной команды президента Дмитрий Басков также ранее раскритиковал спортсменов, выступающих против белорусских властей: его открытое письмо опубликовало издание “Прессбол”.

“Вчера я гордился каждым белорусским спортсменом, а сегодня за некоторых из них мне стыдно. Многие из тех, кто сегодня набрался наглости поливать грязью государство, были поддержаны им же в не самые успешные для себя периоды карьеры. Государство в них верило и подставляло плечо. А сегодня, когда самое время ответить взаимностью, кто-то позволяет себе низкие, подлые комментарии. Это не что иное, как подлость”, – написал менеджер “Динамо”.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что на данный момент в них участвуют 7 человек – но проверка сданных ими подписей в свою поддержку пока продолжается. Помимо действующего президента Александра Лукашенко это:

Виктор Бабарико, арестованный экс-глава “Белгазпромбанка”,

Валерий Цепкало, бывший руководитель Парка высоких технологий,

Светлана Тихановская, жена арестованного видеоблогера Сергея Тихановского,

Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей парламента Беларуси,

Андрей Дмитриев, сопредседатель общественного объединения “Говори правду”,

Сергей Черачан , председатель Белорусской социал-демократической партии “Грамада”.