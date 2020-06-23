 

Песков оценил заявления Болтона о намеренном опоздании Трампа на саммит с Путиным

23.06.2020, 12:30, Новости дня

Протокольная служба Кремля работает безупречно, а потому президент Владимир Путин никогда никого не ждет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что лидер США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным в 2018 году.

«Тут трудно сказать, я сейчас, честно говоря, детали не припомню, там особо президент никого не ожидал. Я уже не знаю, как специально опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, помимо Трампа, участие в саммите принимал и президент Финляндии, «который не менее важен – наверное, просто Болтон об этом забывает».

В поступившей в продажу книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» экс-советник Трампа сообщил, что американская делегация якобы приняла решение заставить Путина ждать во дворце президента Финляндии, где должен был пройти саммит. Трамп действительно тогда приехал на встречу через 20 минут после российского президента. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Климкин: Россия вообще не имеет морального права праздновать День победы над нацизмом

14.05 / В РАН не исключили проведения вакцинации в РФ по «военному» пути

20.06 / Владелец “Сочи”: почему мы должны были перенести игру против “Ростова”?

12.06 / Обнаружено средство против опасного вида рака

14.04 / “Реал” не пожалеет денег на покупку Мане

13.06 / Пограничники задержали гражданина Польши, который незаконно направлялся на заработки в Украину

18.05 / В России пытались продавать выпущенные в 1990-х аппараты ИВЛ по 700 тысяч рублей

28.05 / Французский политик поделился опытом организации выборов в период коронавируса

17.06 / Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

30.04 / Экономика: Как Советский Союз открыл «большую нефть» Сибири

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска