Песков оценил заявления Болтона о намеренном опоздании Трампа на саммит с Путиным

23.06.2020, 12:30, Новости дня

Протокольная служба Кремля работает безупречно, а потому президент Владимир Путин никогда никого не ждет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что лидер США Дональд Трамп специально опоздал на первый саммит с Путиным в 2018 году.

«Тут трудно сказать, я сейчас, честно говоря, детали не припомню, там особо президент никого не ожидал. Я уже не знаю, как специально опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет», – рассказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, помимо Трампа, участие в саммите принимал и президент Финляндии, «который не менее важен – наверное, просто Болтон об этом забывает».

В поступившей в продажу книге Болтона «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» экс-советник Трампа сообщил, что американская делегация якобы приняла решение заставить Путина ждать во дворце президента Финляндии, где должен был пройти саммит. Трамп действительно тогда приехал на встречу через 20 минут после российского президента.