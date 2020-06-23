Песков ответил на вопрос об амнистии к 75-летию Победы
23.06.2020, 12:30, Новости дня
Проведение амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне не обсуждается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, таких обсуждений нет», – ответил Песков на вопрос об обсуждении амнистии, передает РИА «Новости».
В мае результаты исследования ВЦИОМ показали, что около половины россиян положительно относятся к идее объявить амнистию по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В апреле Кремль опровергал официальное объявление амнистии к 75-летию Победы.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет