 

Иван Ургант иронично отреагировал на новость о переименовании эскимо в США

23.06.2020, 12:30, Разное

Руководство компании Dreyer’s, которая производит мороженное в США, решило переименовать эскимо. Российский телеведущий Иван Ургант с иронией отреагировал об изменении названия популярного лакомства.
Как пишет сайт Nation-News, шоумен назвал необоснованной и спорной подобную идею. Почти сто лет компания продает несколько сортов мороженого, одним из которых является EskimoPie. Решение найти новое имя для продукта было принято из-за якобы расистского подтекста и уничижительного упоминания северных народов в существующем названии.

Как заявил Ургант, если американское мороженное задевает чувства коренных жителей Аляски, Канады и Сибири, то следует поменять и названия других товаров. По такой логике следует отказаться от вьетнамок, болгарки, польки, чешек и многих других привычных вещей.

Кроме того, российский шоумен вспомнил и о Майкле Джексоне, задав зрителям шуточную загадку о любимце детей, белом как снаружи, так и внутри. Стоит отметить, что, каким бы не было решение производителей мороженого в США, в РФ эксимо останется с прежним наименованием, так как оно никоим образом не задевает чувства эскимосов.



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