Охлобыстин рассказал о мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым и его пьесе

23.06.2020, 12:30, Разное

Актер и режиссер Иван Охлобыстин увидел мистическое совпадение в жизни Михаила Ефремова и роли, которую он должен был исполнить в его пьесе «Пар». Перед смертельной аварией, которую спровоцировал артист, севший за руль своего джипа в алкогольном опьянении, Ефремов находился в жуткой депрессии, отметил Охлобыстин.

Режиссер рассчитывал заняться постановкой пьесы «Пар», где Ефремов должен был сыграть Михаила Олеговича Камергерского. В конце пьесы его герой умирает и то же самое произошло с актером, пояснил Охлобыстин. Мистическое совпадение заключается в том, что после ДТП Ефремов перестал существовать как человек.

Охлобыстин не пытался оправдать Ефремова, но в последнюю встречу он заметил, что у актера прогрессировало депрессивное состояние. Он переживал из-за смерти матери и коллеги Галины Борисовны Волчек. Все это могло негативно повлиять на него. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы, в отношении него возбудили уголовное дело.