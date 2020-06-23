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23.06.2020, 12:25, Новости дня

ЧП с гидроциклом заинтересовалась оренбургская прокуратура. Как напоминает ГТРК "Оренбург" в эфире телеканала "Россия 1", инцидент, чуть не закончившийся трагедией, произошел в минувшее воскресенье, 21 июня.

Во время купания на диком пляже недалеко от базы отдыха "Остров" гидроцикл врезался в компанию купающихся, среди которых были дети. В результате он получили травмы. Сегодня мама одного из ребят обратилась с заявлением в полицию. Травмы ребенка зафиксированы документально. У сына Данилы второй день болит голова. По рассказам 8-летнего мальчика, водный мотоцикл врезался ему прямо в голову. На несколько минут ребенок ушел под воду. Рядом с детьми был отец одного из них, попытавшийся оттолкнуть гидроцикл рукой.

Всё произошедшее случайно попало на видео. Отдыхающий на противоположном берегу мужчина снимал свою дочь и видел, как водитель влетел в купающихся. По словам очевидцев, он был нетрезв, несколько раз слишком близко приближался к берегу, не реагируя на крики отдыхающих. После столкновения гидроцикл перевернулся, а его водитель скрылся. Транспорт позже забрали какие-то люди.

Полиция выезжала на место происшествия. Была озвучена предварительная версия ведомства — никакого столкновения не было. По-прежнему неизвестно, кто владелец гидроцикла. Теперь расследованием инцидента займется надзорный орган.

Текст:

ГТРК "Оренбург"



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