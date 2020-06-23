 

Добронравов из “Сватов” предпочел Театру сатиры собственный бизнес

23.06.2020, 12:23, Разное

По словам Ширвиндта, Добронравов будет выходить на сцену, однако
не на постоянной основе, а как приглашенная звезда. Артист будет “доигрывать спектакли”, в
которых у него есть роли.

Худрук Театра сатиры поведал, что у звезды сериала “Сваты”
есть бизнес, который требует внимания. Отдавать все время и силы сцене артист не может. Режиссер добавил, что Добронравов теперь будет
“свободным художником”.

Напомним, что звезда сериала “Сваты” служила в Театре сатиры
16 лет. 20 июня знаменитость уволилась. В заявлении Добронравов
указал, что уходит по собственному желанию.

Позднее в беседе с журналистами Федор сообщил о причинах решения. Артист заявил, что просто-напросто устал.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) 26 Мар 2019 в 2:37 PDT

Комментируя уход из театра, Добронравов рассказал и о том,
как обстоят дела с сериалом “Сваты”. Оказалось, что работа над седьмой частью
теленовеллы возобновится только в 2021-м.

Киношники планировали начать съемки в
мае-июне этого года, но пандемия коронавируса спутала карты. Отметим,
что финальный сезон ситкома не могут доснять с 2013 года.



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