Добронравов из “Сватов” предпочел Театру сатиры собственный бизнес

23.06.2020, 12:23, Разное

По словам Ширвиндта, Добронравов будет выходить на сцену, однако

не на постоянной основе, а как приглашенная звезда. Артист будет “доигрывать спектакли”, в

которых у него есть роли.

Худрук Театра сатиры поведал, что у звезды сериала “Сваты”

есть бизнес, который требует внимания. Отдавать все время и силы сцене артист не может. Режиссер добавил, что Добронравов теперь будет

“свободным художником”.

Напомним, что звезда сериала “Сваты” служила в Театре сатиры

16 лет. 20 июня знаменитость уволилась. В заявлении Добронравов

указал, что уходит по собственному желанию.

Позднее в беседе с журналистами Федор сообщил о причинах решения. Артист заявил, что просто-напросто устал.

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Публикация от Федор Добронравов (@dobronravov.fedor) 26 Мар 2019 в 2:37 PDT

Комментируя уход из театра, Добронравов рассказал и о том,

как обстоят дела с сериалом “Сваты”. Оказалось, что работа над седьмой частью

теленовеллы возобновится только в 2021-м.

Киношники планировали начать съемки в

мае-июне этого года, но пандемия коронавируса спутала карты. Отметим,

что финальный сезон ситкома не могут доснять с 2013 года.