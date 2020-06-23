Синоптик объяснила резкую смену погоды в России
23.06.2020, 12:23, Разное
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова пояснила, почему в России так резко меняется погода. По ее словам, такие перемены характерны для умеренных широт.
По словам Макаровой, осадки сменяются жарой и чистым небом из-за перемещения воздушных масс. К примеру, в настоящее время метеоусловия в Москве диктует антициклон. Благодаря ему воздух будет планомерно прогреваться.
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