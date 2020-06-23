Мнение: От всего сердца

23.06.2020, 12:20, Разное

Вчера патриарх Кирилл в своем выступлении по поводу годовщины начала войны "сердечно поздравил" присутствующих с этой датой. Если это была оговорка, то явно, как говорится, по Фрейду. Когда подсознательное прорывается наверх. Поздравляют с праздником, ни с чем другим поздравлять (во всяком случае, в русском языке) не получается. Да еще и от всего сердца.

Безусловно, для нынешней клики начало войны Германии с Советским Союзом – праздник. Их ненависть к советскому прошлому базируется на понимании своей полной ничтожности. В СССР ни один из нынешних властителей страны не смог бы попасть не то, что в руководство страны, а и вообще есть глубокие сомнения, что им удалось бы остаться на свободе, учитывая их специфический воровской менталитет. Тот же Путин после художеств начального этапа своей государственной службы в петербуржской мэрии закончил бы карьеру безвестного зампреда исполкома где-то далеко на северных лесозаготовках. И мир никогда бы не узнал его величие и мудрость политического многоходовочника. Ненависть к государству, в котором уголовная шпана не имела ни малейших шансов выбиться в люди, вполне объяснима. Однако теперь к ней примешивается еще и идеологическая составляющая.

В России установлен откровенно фашистский режим. Он, конечно, выглядит иначе, чем предыдущие версии в других странах, но в целом это настоящий фашизм – вооруженная диктатура монополистического капитала. С идеологией у него, правда, не очень, российский фашизм вообще не идеократичен по своей сути, но методы и цели вполне соответствуют.

И церковь, которая обслуживает российский фашизм, чутко улавливает потребности заказчика, а потому высказывается так, как пока еще политической власти высказываться не совсем удобно. Но если учесть, что поздравление с началом одной из самых кровавых войн прозвучало в присутствии Путина, который не дезавуировал его, то можно сказать, что в целом главнокомандующий вполне солидарен со своим подчиненным.