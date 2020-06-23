В Украине за сутки коронавирус выявили у 55 детей и 92 медработников

23.06.2020, 12:18, Новости дня

В Украине за сутки коронавирус выявили у 55 детей и 92 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Госпитализировано по всей стране 153 человека.

За сутки было проведено 19 404 тестирования, из них 9900 методом полимеразной цепной реакции и 9504 ИФА-тестов.

Больше всего новых случаев COVID-19 было выявлено во Львовской области (240), Закарпатской (103) и Ровенской (75) областях.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 9 млн, из них более 4,5 млн вылечились, а 472 тыс. умерли.

В Украине за сутки подтвердили еще 833 случая коронавируса. От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1035 человек, вылечилось – 16 956.