 

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 61 человека

23.06.2020, 12:18, Новости дня

В Киеве за сутки коронавирус лабораторным путем подтвердили у 61 человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет, две девочки двух и 10 лет, 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет и двое мальчиков двух и 15 лет.

За указанный период госпитализировали 17 человек, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Трое заболевших скончались. 

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Деснянском районе (13), в Оболонском, Печерском и Днепровском районах (по 8 случаев).

На сегодня в столице уже 4429 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 101 человек умер, 1415 пациентов выздоровели.

Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 61 людину….

Posted by Кличко – мер on Esmaspäev, 22. juuni 2020

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине за сутки подтвердили еще 833 случая коронавируса. От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1035 человек, вылечилось – 16 956.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

01.06 / Эксперт: Посещение избирательного участка вряд ли может вызвать вспышку вируса

20.04 / МИД Китая ответил на угрозу Трампа из-за вспышки коронавируса в США

18.06 / Район посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

04.06 / Белый дом: Трамп готов применить Закон о восстаниях для подавления беспорядков

26.05 / Создана новая модель эмбрионального мозга

27.05 / Сборы российских фехтовальщиков в Сочи перенесут на конец июля

20.04 / В США протестовали против карантина, некоторые митингующие были с оружием. Трамп назвал их “замечательными людьми”

29.04 / Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от прогулок и пикников на майских праздниках

15.05 / Прокурор АРК об интервью Поклонской Гордону: Мы почерпнули для себя кое-что полезное. Разговоры о ее обращении в ЕСПЧ теперь не имеют смысла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска